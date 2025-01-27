Рубен Аморим пролил свет на ситуацию с Гарначо и Рашфордом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал будущее Алехандро Гарначо и Маркуса Рашфорда в команде, учитывая слухи о том, что оба футболиста могут покинуть клуб зимой.

"Никто не знает, все может произойти. Алехандро Гарначо прогрессирует во всех аспектах игры, он хорошо понимает свои задачи на поле во время атак и в защите. Я стараюсь найти для него лучшую позицию. Нам очень нужны такие игроки, но, как я уже сказал, я не знаю, что произойдет до конца трансферного окна".

"Отсутствие Рашфорда? Это всегда одна и та же причина — тренировочный процесс. Я вижу, как работает футболист, я понимаю, что он должен делать на тренировках каждый день. Если я не вижу никаких изменений в его отношении, то ничего не изменится и в итоге. Но я лучше посажу на скамейку запасных Жорже Виталя (62-летний тренер вратарей), чем добавлю в заявку игрока, который не выкладывается на полную каждый день".

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Напомним, что лондонский "Челси" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" о возможном трансфере Алехандро Гарначо. А Маркуса Рашфорда в последнее время связывают с переездом в "Барселону".