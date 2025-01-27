Артета опять теряет шанс на чемпионство. Может, Зинченко все-таки нужен?

Второй сезон подряд лондонский "Арсенал" вылетает из Кубка Англии. В третьем раунде (сезон 2024/2025) "канониры" проиграли "Манчестер Юнайтед" (1:1 - основное время, в серии пенальти уступили 3:5). У Артеты есть все шансы не прорваться и в финал Кубка лиги. Первый матч 1/2 турнира с "Ньюкаслом" проиграли (0:2). Нет гарантии, что пятого февраля результат будет в пользу Артеты. К февралю становится понятно, что "Арсенал" и в АПЛ, скорее всего, не выиграет трофей, за который борется вот уже второй сезон. Что мешает "канонирам" подняться на первое место в домашнем чемпионате? Может руководству клуба пора задуматься о смене главного тренера? А может Артете, действительно, не хватает Александра Зинченко?

Один трофей за пять лет

В декабре 2019 года Микель Артета возглавил "Арсенал", который шел на 10-ом месте в АПЛ. Нельзя сказать, что сезон испанец спас - команда завершила компанию 2019/2020 на восьмом месте. Но на это можно было закрыть глаза. "Канониры" выиграли Кубок Англии, обыграв в финале "Челси". За "канониров" тогда выступала пара отличных защитников - Давид Луиз и Роб Холдинг. Дани Себальос господствовал в центре, а Николя Пепе, Ляказетт и Обамеянг были атакующей силой. Первый трофей Артеты воодушевил болельщиков и вселил надежду, что после обновления состава команда взлетит вверх по турнирной таблице АПЛ. Однако получилось так, что это единственный трофей "Арсенала" во всех турнирах с 2020 года.

В следующем сезоне "Арсенал" занял все тоже восьмое место, а за еврокубковыми матчами следил только на экранах телевизоров. Руководство клуба не теряло веру в молодого испанского специалиста и не ограничивало в выборе новичков. Летом 2022 года Артета попросил купить у "Манчестер Сити" украинского футболиста Александра Зинченко. В итоге Артете удалось завершить сезон 2022/2023 на втором месте. Зинченко же стал ключевым игроком команды. Артета был очень доволен украинцем. Со старта следующего сезона "канониры" вступили в гонку за чемпионский титул. И вот на протяжении четырех сезонов "Арсенал" с Артетой так и не выиграл больше ни одного трофея. Такая ситуация начинает волновать болельщиков, которые в скором времени могут потребовать отставки испанского тренера.

Смена стиля

За пять лет работы в "Арсенале" Артета изменил футбол команды. Если в первые годы испанец подписывал креативных, техничных игроков, то сегодня такие футболисты, кажется, тренеру не нужны. Артета делает ставку на силовой футбол с контролем мяча и большим количеством передач. Непредсказуемость и эстетика на поле, которую давал Александр Зинченко (и не только он) в сезоне 2022/2023, сегодня не приветствуется тренером. Красивый изящный футбол показывает только Эдегор в паре с Букайо Сака (которого, к сожалению мы увидим не скоро из-за травмы), когда назревает откровенно голевой момент.

В нынешнем сезоне "Арсенал" преуспел в затягивании времени. Особенно во время угловых. После которых, кстати, в ворота соперников часто залетают голы. О чем это говорит? О том, что одна из скоростных и быстро разыгрывающих стандарты команда сегодня как-будто зависает на паузе и требует слишком много времени для исполнения стандартов. За что и получает желтые карточки. Отсутствие динамики и нестандартных решений тормозит команду на пути к желаемому чемпионству.

Ставка на оборону не оправдывается

За пять лет "Арсенал" подписывал и брал в аренду фланговых и центральных защитников гораздо больше, чем атакующих игроков. Соответственно, Артета делает ставку на оборону, которая сегодня не является лучшей в АПЛ. Взять, например, матч с "Астон Виллой" 18 января. До 60-й минуты "канониры" смогли забить два гола (отличились Мартинелли и Хаверц). А после оборона посыпалась. Позволив Тилемансу забить первый гол, "канониры" психологически уступили сопернику. Через восемь минут счет на табло был уже 2:2. Для команды, которая претендует на чемпионство в АПЛ это выглядит пощечиной. А 15 января только чудо спасло "канониров" от очередной ничьей с "Тоттенхэмом". Во втором тайме ведя в счете 2:1 "Арсенал" сел в оборону вместо того, чтобы идти в атаку и поставить точку в матче со "шпорами", которые играли не в оптимальной форме (огромное количество травмированных игроков основы). Желание охранять свои ворота всеми силами могло привести к очередному голу в ворота Райя. От пушечного удара Порро "Арсенал" спасла перекладина.

Даже если "Арсенал" показывает прекрасный футбол, ощущение хрупкости обороны всегда присутствует. Если любая команда, даже не из первой пятерки может дожать и забить гол, это говорит о тактической и психологической проблемах в команде. И эти проблемы на совести тренера.

Нужен забивной нападающий

Еще летом 2024 года было понятно - "Арсеналу" необходим форвард. Сака - превосходный футболист. Но он, во-первых, не форвард. Да и слишком молодой, чтобы тянуть на себе результат команды во всех турнирах. А в конце декабря Букайо получил травму, был прооперирован и возвращение на поле футболиста стоит ожидать не раньше марта. Жезус хорош, но не всегда результативен. Тоже получил травму (разрыв крестов) и выбыл до лета 2025 года. Хаверц в здравии, но также как и Жезус - может и не забивать. Кай - не чистый форвард. Он результативно работает в паре, отвлекает на себя соперника или находит свободное пространство и время от времени забивает. Но Хаверц, как и Мората, например, транжирит немало моментов. В таком случае "Арсеналу" может и нужен Зинченко. Какой эффектный гол забил Александр в ворота "Байера" (седьмого августа 2024 года). Украинец отдал передачу Хаверцу на левый фланг, немец прострелил в штрафную, где мяч подхватил Зинченко и отправил его в ворота "Байера". Несмотря на то, что Артета видит Зинченко на позиции защитника, украинец в состоянии сыграть на половине поля соперника креативно.

Проблема с нападающим - одна из самых больших в команде. Вероятно, отсутствие игрока, который может регулярно забивать и есть камень преткновения. В тот сезон, когда "Манчестер Сити" проваливается, а от "Ливерпуля" в сентябре никто не ожидал такого результата из-за смены тренера, "Арсенал" имел все шансы на триумфальное шествие за чемпионством.

На самом деле, еще не все потеряно. Если "Арсенал" все-таки приобретет форварда ( выбор большой - Осимхен, Влахович, Дьекереш, Исак, Бонифейс), Артета может перевернуть ход чемпионата и побороться с "Ливерпулем" за первое место. Вероятно, Артета боится ошибиться в выборе форварда. Нет гарантии, что тот же Виктор Дьекереш будет забивать в АПЛ так же много, как и в Португалии за "Спортинг". Нет сомнений, что Артета держит в голове Альваро Морату, который так и не заиграл в "Челси". Но, кто не рискует, тот не имеет шанс на победу.

А может Микель Артета в "Арсенале" полностью реализовал свой тренерский потенциал и ему пора уступить место тому, кто приведет "канониров" к чемпионству, как это делает в нынешнем сезоне Арне Слот с "Ливерпулем".

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