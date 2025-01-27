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Вест Хэм будет конкурировать с лондонским топ-клубом за подписание талантливого нападающего Брайтона
Форвард близок к тому, чтобы уйти в аренду до конца сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Вест Хэм" и "Арсенал" будут бороться за подписание талантливого нападающего "Брайтона".
Как сообщают источники издания CaughtOffside, оба клуба хотят усилить атаку, подписав нового нападающего в январское трансферное окно. Одним из доступных вариантов считается Эван Фергюсон, однако "молотобойцы" считаются главным фаворитом и лучшим вариантом для 20-летнего ирландца, который может воссоединиться с Грэмом Поттером, своим бывшим наставником. Английский специалист может гарантировать достаточную игровую практику молодому форварду.
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Также напомним, что ранее появлялись сообщения об интересе "Вест Хэма" к Андре Силве из "РБ Лейпциг".
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