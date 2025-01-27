  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Центрбек Челси близок к переходу в Астон Виллу: личные условия уже согласованы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центрбек Челси близок к переходу в Астон Виллу: личные условия уже согласованы

Англия

Об этом пишет Фабрицио Романо

Центрбек Челси близок к переходу в Астон Виллу: личные условия уже согласованы

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник Аксель Дисаси, выступающий за "Челси", близок к подписанию контракта с "Астон Виллой".

Как пишет Фабрицио Романо, футболист уже договорился с "Астон Виллой" относительно личных условий договора. Дисаси выбрал именно эту команду среди других предложений от европейских клубов благодаря личному разговору с их наставником - Унаи Эмери.

Теперь дело за "Челси" и "Виллой", которые между собой должны достичь согласия.

Добавим, что Аксель в сезоне 2024/25 за "синих" забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 17-ти матчах.

Читайте такжеВратарь топ клуба АПЛ повторил рекорд по результативным передачам в турнире
По теме
yellow-arrow
Аль-Наср положил глаз на форварда Байера
yellow-arrow
Защитник сборной Украины близок к переходу в английский клуб
yellow-arrow
Вест Хэм будет конкурировать с лондонским топ-клубом за подписание талантливого нападающего Брайтона
Унаи Эмери Челси (Лондон) Аксель Дисаси Астон Вилла
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости