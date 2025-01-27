Центрбек Челси близок к переходу в Астон Виллу: личные условия уже согласованы

Центральный защитник Аксель Дисаси, выступающий за "Челси", близок к подписанию контракта с "Астон Виллой".

Как пишет Фабрицио Романо, футболист уже договорился с "Астон Виллой" относительно личных условий договора. Дисаси выбрал именно эту команду среди других предложений от европейских клубов благодаря личному разговору с их наставником - Унаи Эмери.

Теперь дело за "Челси" и "Виллой", которые между собой должны достичь согласия.

Добавим, что Аксель в сезоне 2024/25 за "синих" забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 17-ти матчах.