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Центрбек Челси близок к переходу в Астон Виллу: личные условия уже согласованы
Об этом пишет Фабрицио Романо
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник Аксель Дисаси, выступающий за "Челси", близок к подписанию контракта с "Астон Виллой".
Как пишет Фабрицио Романо, футболист уже договорился с "Астон Виллой" относительно личных условий договора. Дисаси выбрал именно эту команду среди других предложений от европейских клубов благодаря личному разговору с их наставником - Унаи Эмери.
Теперь дело за "Челси" и "Виллой", которые между собой должны достичь согласия.
Добавим, что Аксель в сезоне 2024/25 за "синих" забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 17-ти матчах.
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