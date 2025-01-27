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Аль-Наср положил глаз на форварда Байера
Ведутся переговоры
"Аль-Наср" хочет оформить трансфер центрального нападающего "Байера" Виктора Бонифейса.
По данным Фабрицио Романо, между клубами уже ведутся переговоры, ведь "Аль-Наср" ищет замену для Талиски, который, вероятно, подпишет контракт с "Фенербахче".
Бонифейс в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу в 15-ти матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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