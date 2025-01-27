Аль-Наср положил глаз на форварда Байера

"Аль-Наср" хочет оформить трансфер центрального нападающего "Байера" Виктора Бонифейса.

По данным Фабрицио Романо, между клубами уже ведутся переговоры, ведь "Аль-Наср" ищет замену для Талиски, который, вероятно, подпишет контракт с "Фенербахче".

Бонифейс в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу в 15-ти матчах.