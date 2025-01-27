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Манчестер Сити подписал 18-летнего защитника Нью-Йорк Сити

Англия

Об этом сообщает пресс-служба американского клуба

Манчестер Сити подписал 18-летнего защитника Нью-Йорк Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" подписала молодого и перспективного левого защитника Кристиана МакФарлана из американского клуба "Нью-Йорк Сити".

Детали контракта не разглашаются, однако известно, что "Нью-Йорк Сити" сохранит за собой определенный процент от суммы будущей продажи футболиста.

Добавим, что 18-летний воспитанник "Нью-Йорк Сити" за всю свою карьеру сыграл 46 матчей - 2910 минут.

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Источник:
New York City FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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