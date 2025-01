Манчестер Сити подписал 18-летнего защитника Нью-Йорк Сити

"Манчестер Сити" подписала молодого и перспективного левого защитника Кристиана МакФарлана из американского клуба "Нью-Йорк Сити".

Детали контракта не разглашаются, однако известно, что "Нью-Йорк Сити" сохранит за собой определенный процент от суммы будущей продажи футболиста.

HISTORY MADE ????



18-year-old Christian McFarlane becomes the first New York City FC Homegrown player to have gone through the Club’s entire development pipeline and join a Premier League side. pic.twitter.com/TKF2KCoMcR