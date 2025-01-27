Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити подписал 18-летнего защитника Нью-Йорк Сити
Об этом сообщает пресс-служба американского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" подписала молодого и перспективного левого защитника Кристиана МакФарлана из американского клуба "Нью-Йорк Сити".
Детали контракта не разглашаются, однако известно, что "Нью-Йорк Сити" сохранит за собой определенный процент от суммы будущей продажи футболиста.
HISTORY MADE ????— New York City FC (@newyorkcityfc) January 27, 2025
18-year-old Christian McFarlane becomes the first New York City FC Homegrown player to have gone through the Club’s entire development pipeline and join a Premier League side. pic.twitter.com/TKF2KCoMcR
Добавим, что 18-летний воспитанник "Нью-Йорк Сити" за всю свою карьеру сыграл 46 матчей - 2910 минут.
Популярное сейчас
- "Не соответствует действительности", - ГУР опровергает скандальное якобы заявление Буданова
- Заявление Буданова о якобы угрозе существования Украины вырвано из контекста - нардеп
- "Подписать могут, а заявить - нет". На клуб УПЛ наложен трансферный бан
- Миколенко рассказал, что вызывает самый большой стресс в Англии все 3 года после его трансфера
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?