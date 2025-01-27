Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер близок к аренде хавбека Астон Виллы
Футболист вскоре пройдет медицинское обследование
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Астон Виллы" Эмилиано Буэндия может перебраться в "Байер".
Как пишет Флориан Плеттенберг, стороны уже договорились об условиях аренды игрока. А 28-летний аргентинец подпишет контракт с немецким клубом, который рассчитан 6 месяцев. Также "Байер" будет иметь возможность выкупить футболиста у "Виллы" по завершению этого договора.
Вскоре Эмилиано пройдет медицинское обследование.
Добавим, что Буэндия присоединился к "Астон Вилле" летом 2021 года из "Норвич Сити" за 38,4 млн евро.
Популярное сейчас
- "Не соответствует действительности", - ГУР опровергает скандальное якобы заявление Буданова
- "Подписать могут, а заявить - нет". На клуб УПЛ наложен трансферный бан
- Экс-тренер Днепра-1 трудоустроился в клубе Первой лиги
- Узбекский новичок Манчестер Сити привез гол на 122-й секунде дебютного матча в АПЛ
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей