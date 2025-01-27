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Манчестер Юнайтед снова обратился к Лечче по поводу трансфера вингера

Англия

Доргу может перейти в АПЛ

Манчестер Юнайтед снова обратился к Лечче по поводу трансфера вингера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" сегодня, 27 января, снова связался с "Лечче" по поводу трансфера правого вингера Патрика Доргу. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Датский футболист уже достиг личного соглашения с "красными дьяволами". Это означает, что футболист готов переехать в Англию, если клубы смогут договориться о финансовых условиях трансфера.

Добавим, что "Лечче" оценивает своего игрока в 40 миллионов евро.

Доргу в сезоне 2024/25 а "Лечче" провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Манчестер Юнайтед Лечче Патрик Доргу
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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