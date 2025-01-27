Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед снова обратился к Лечче по поводу трансфера вингера
Доргу может перейти в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" сегодня, 27 января, снова связался с "Лечче" по поводу трансфера правого вингера Патрика Доргу. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Датский футболист уже достиг личного соглашения с "красными дьяволами". Это означает, что футболист готов переехать в Англию, если клубы смогут договориться о финансовых условиях трансфера.
Добавим, что "Лечче" оценивает своего игрока в 40 миллионов евро.
Доргу в сезоне 2024/25 а "Лечче" провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- "Не соответствует действительности", - ГУР опровергает скандальное якобы заявление Буданова
- "Подписать могут, а заявить - нет". На клуб УПЛ наложен трансферный бан
- Экс-тренер Днепра-1 трудоустроился в клубе Первой лиги
- Мареска: Мудрик раньше был с нами, а сейчас его попросту нет
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей