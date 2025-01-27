Манчестер Юнайтед снова обратился к Лечче по поводу трансфера вингера

"Манчестер Юнайтед" сегодня, 27 января, снова связался с "Лечче" по поводу трансфера правого вингера Патрика Доргу. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Датский футболист уже достиг личного соглашения с "красными дьяволами". Это означает, что футболист готов переехать в Англию, если клубы смогут договориться о финансовых условиях трансфера.

Добавим, что "Лечче" оценивает своего игрока в 40 миллионов евро.

Доргу в сезоне 2024/25 а "Лечче" провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.