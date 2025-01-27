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Руководство Тоттенхэма доверяет главному тренеру команды
Об этом пишет издание football.london
Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на последние результаты, руководство "Тоттенхэма" продолжает доверять главному тренеру Анге Постекоглу. Об этом сообщает издание football.london.
По информации источника, клуб не планирует делать поспешных выводов и увольнять тренера. Напротив, руководство "шпор" стремится поддержать специалиста и предоставить ему необходимые ресурсы для достижения поставленных целей.
"Тоттенхэм" сейчас активно работает на трансферном рынке. По предварительным данным, клуб планирует подписать по крайней мере одного нового футболиста уже на следующей неделе.
Добавим, что "шпоры" сейчас занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 24 очка по итогам 23 матчей.
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