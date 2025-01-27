Астон Вилла заинтересовалась нападающим Челси

"Астон Вилла" обратила внимание на нападающего Жоау Феликса из "Челси".

По словам журналиста Фабриса Хокинса из RMC Sport, "синие"поддерживают прямой контакт с "Виллой". Кроме того, несколько других команд также заинтересованы в переходе Феликса.

Феликс присоединился к "Челси" летом 2024 года за 52 млн евро. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока 30 млн евро.