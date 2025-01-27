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Астон Вилла заинтересовалась нападающим Челси
Феликс может покинуть синих
Фото - picture alliance
"Астон Вилла" обратила внимание на нападающего Жоау Феликса из "Челси".
По словам журналиста Фабриса Хокинса из RMC Sport, "синие"поддерживают прямой контакт с "Виллой". Кроме того, несколько других команд также заинтересованы в переходе Феликса.
Феликс присоединился к "Челси" летом 2024 года за 52 млн евро. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока 30 млн евро.
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Источник:Fabrice Hawkins
Опубликовал: Екатерина Власова
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