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Астон Вилла заинтересовалась нападающим Челси

Англия

Феликс может покинуть синих

Астон Вилла заинтересовалась нападающим Челси

Фото - picture alliance

Новина українською

"Астон Вилла" обратила внимание на нападающего Жоау Феликса из "Челси".

По словам журналиста Фабриса Хокинса из RMC Sport, "синие"поддерживают прямой контакт с "Виллой". Кроме того, несколько других команд также заинтересованы в переходе Феликса.

Феликс присоединился к "Челси" летом 2024 года за 52 млн евро. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока 30 млн евро.

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Челси (Лондон) Жоау Феликс Астон Вилла
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Источник:
Fabrice Hawkins
Опубликовал: Екатерина Власова
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