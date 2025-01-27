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Манчестер Сити отдал своего нового центрбека в аренду Лансу
Подтверждено
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
18-летний центральный защитник "Манчестер Сити" Джума Ба присоединился к "Лансу" на правах аренды.
Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона 2024/2025 года. Другие детали контракта пока не разглашаются.
"Все в "Манчестер Сити" желают Джуме удачи", - говорится в заявлении "горожан“.
Ба перешел в "Манчестер Сити" этой зимой. В текущем сезоне Джума выступал за испанский "Вальядолид". За это время футболист сыграл 13 матчей.
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Источник:Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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