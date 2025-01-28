Снова повышают ставку. МЮ не оставляет попыток подписать защитника Лечче

"Манчестер Юнайтед" не лишает попыток подписать датского защитника Патрика Доргу, выступающего за итальянский "Лечче".

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Несмотря на то, что игрок уже давно дал согласие на переход, руководство "Лечче" хочет как можно больше заработать на 20-летнем футболисте.

"МЮ" за время переговоров предлагал за игрока 20,30 миллионов евро. Сейчас английская команда снова направила запрос о трансфере - на этот раз "красные дьяволы" увеличили предложение за игрока до 36-37 миллионов евро, включая бонусы.

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Как отмечает журналист Маттео Моретто в Х, эту сумму "Лечче" одобрит, и трансфер наконец-то может состояться. Добавим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.