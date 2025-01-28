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Снова повышают ставку. МЮ не оставляет попыток подписать защитника Лечче
Очень желают увидеть датского футболиста в форме красных дьяволов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" не лишает попыток подписать датского защитника Патрика Доргу, выступающего за итальянский "Лечче".
Несмотря на то, что игрок уже давно дал согласие на переход, руководство "Лечче" хочет как можно больше заработать на 20-летнем футболисте.
"МЮ" за время переговоров предлагал за игрока 20,30 миллионов евро. Сейчас английская команда снова направила запрос о трансфере - на этот раз "красные дьяволы" увеличили предложение за игрока до 36-37 миллионов евро, включая бонусы.
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Как отмечает журналист Маттео Моретто в Х, эту сумму "Лечче" одобрит, и трансфер наконец-то может состояться. Добавим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
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