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Снова повышают ставку. МЮ не оставляет попыток подписать защитника Лечче

Англия

Очень желают увидеть датского футболиста в форме красных дьяволов

Снова повышают ставку. МЮ не оставляет попыток подписать защитника Лечче

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" не лишает попыток подписать датского защитника Патрика Доргу, выступающего за итальянский "Лечче".

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Несмотря на то, что игрок уже давно дал согласие на переход, руководство "Лечче" хочет как можно больше заработать на 20-летнем футболисте.

"МЮ" за время переговоров предлагал за игрока 20,30 миллионов евро. Сейчас английская команда снова направила запрос о трансфере - на этот раз "красные дьяволы" увеличили предложение за игрока до 36-37 миллионов евро, включая бонусы.

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Как отмечает журналист Маттео Моретто в Х, эту сумму "Лечче" одобрит, и трансфер наконец-то может состояться. Добавим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Лечче Патрик Доргу
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Источник:
MatteMoretto
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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