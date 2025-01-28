Бывший арбитр АПЛ сделал каминг-аут после громкого скандала с его участием

Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Дэвид Кут, который осенью прошлого года попал в скандал, связанный с его пренебрежительными высказываниями в сторону Юргена Клоппа и употреблением запрещенных веществ, в эксклюзивном интервью изданию The Sun сделал каминг-аут, признавшись в своей гомосексуальности.

"Я — гей. Мне было трудно скрывать собственную ориентацию в течение длительного периода времени, работая в футболе, поэтому я употреблял кокаин, поскольку это помогало мне убегать от этого мира. Я испытывал глубокое чувство стыда в подростковом возрасте, а на старте своей карьеры арбитра я испытывал большое количество очень неприятных оскорблений. Если добавить к этому еще и мою сексуальную ориентацию, было бы намного труднее".

"Я не узнаю себя на том видео с кокаином. Не могу сказать, что я чувствовал тогда, однако это был один из самых тяжелых периодов моей жизни. Я беру полную ответственность за свои действия. Мне искренне жаль. Надеюсь, что люди поймут меня, что это были частные моменты, которые происходили в очень тяжелые времена. Они не отражают того, кем я являюсь сегодня или то, что я думаю сейчас", — добавил Кут.