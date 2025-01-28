  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Британские СМИ назвали клуб, который заинтересован в украинском защитнике Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Британские СМИ назвали клуб, который заинтересован в украинском защитнике Арсенала

Англия
Обновлено

Всё-таки они в гонке

Британские СМИ назвали клуб, который заинтересован в украинском защитнике Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Британские СМИ назвали клуб, который заинтересован в украинском защитнике "Арсенала".

По словам журналистов The Athletic, "Боруссия Д" наиболее заинтересована в подписании Александра Зинченко. Для "Арсенала" это возможность заработать и вложить средства в атакующую линию.

"Однако за Зинченко придется заплатить, что может оказаться крайне важным для "Арсенала", который стремится сбалансировать свои финансы и усилить атаку.

На данный момент наиболее заинтересованной стороной остается дортмундская "Боруссия"", - написали The Athletic.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 13-ти матчах за "Арсенал". В четырёх матчах он выходил со стартовых минут.

Контракт футболиста с "Арсеналом" действителен до 2026 года. TransferMarkt оценивает защитника в 30 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Намёк на возвращение? Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед выставил загадочные сторис в Instagram
yellow-arrow
Руководство Вальядолида недовольно трансферными манипуляциями Ман Сити
yellow-arrow
Полиция разыскивает людей, которые отправляли оскорбления в адрес судьи матча Вулверхэмптон – Арсенал
Боруссия (Дортмунд) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
28.01.2025 в 12:04
Чудовий варіант для Олександра!)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Caballero (DC)
28.01.2025 в 12:04
Чудовий варіант для Олександра!)
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости