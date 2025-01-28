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Британские СМИ назвали клуб, который заинтересован в украинском защитнике Арсенала
Всё-таки они в гонке
Getty Images / Global Images Ukraine
Британские СМИ назвали клуб, который заинтересован в украинском защитнике "Арсенала".
По словам журналистов The Athletic, "Боруссия Д" наиболее заинтересована в подписании Александра Зинченко. Для "Арсенала" это возможность заработать и вложить средства в атакующую линию.
"Однако за Зинченко придется заплатить, что может оказаться крайне важным для "Арсенала", который стремится сбалансировать свои финансы и усилить атаку.
На данный момент наиболее заинтересованной стороной остается дортмундская "Боруссия"", - написали The Athletic.
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В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 13-ти матчах за "Арсенал". В четырёх матчах он выходил со стартовых минут.
Контракт футболиста с "Арсеналом" действителен до 2026 года. TransferMarkt оценивает защитника в 30 млн евро.
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