Британские СМИ назвали клуб, который заинтересован в украинском защитнике "Арсенала".

По словам журналистов The Athletic, "Боруссия Д" наиболее заинтересована в подписании Александра Зинченко. Для "Арсенала" это возможность заработать и вложить средства в атакующую линию.

"Однако за Зинченко придется заплатить, что может оказаться крайне важным для "Арсенала", который стремится сбалансировать свои финансы и усилить атаку. На данный момент наиболее заинтересованной стороной остается дортмундская "Боруссия"", - написали The Athletic.

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В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 13-ти матчах за "Арсенал". В четырёх матчах он выходил со стартовых минут.

Контракт футболиста с "Арсеналом" действителен до 2026 года. TransferMarkt оценивает защитника в 30 млн евро.