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Полиция разыскивает людей, которые отправляли оскорбления в адрес судьи матча Вулверхэмптон – Арсенал

Англия

Серьёзное дело

Полиция разыскивает людей, которые отправляли оскорбления в адрес судьи матча Вулверхэмптон – Арсенал

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Полиция разыскивает людей, которые отправляли оскорбления в адрес судьи матча "Вулверхэмптон – Арсенал".

По информации The Times, в адрес Майкла Оливера и его семьи стали поступать угрозы убийства после удаления им защитника "Арсенала".

"В воскресенье, 26 января, в полицию обратилась компания Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) из Великобритании в связи с сообщениями в социальных сетях, адресованными судье Майклу Оливеру", - сообщило издание.

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Источник сообщил, что дело передано в высшие органы.

"Управление по борьбе с преступностью Соединённого Королевства заявило, что работает в тандеме с компаниями, занимающимися социальными сетями, чтобы найти тех, кто несёт ответственность за угрозы в адрес 39-летнего Оливера", - сообщил The Times.

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Напомним, что на 43-й минуте матча "Вулверхэмптон – Арсенал" (0:1) Майкл Оливер удалил Майлза Льюиса-Скелли. Это вызвало недовольство многих болельщиков.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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