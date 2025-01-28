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Руководство Вальядолида недовольно трансферными манипуляциями Ман Сити

Англия

После продажи Джума Ба

Руководство Вальядолида недовольно трансферными манипуляциями Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, в понедельник, 27 января, "Манчестер Сити" подписал 18-летнего защитника из "Вальядолида" Джуму Ба. После подписания сьерра-леонского футболиста английский клуб отдал его в аренду в "Ланс" до конца сезона, чем разозлил руководство "Вальядолида".

Как отмечается, испанский клуб выдвинул недовольство "Сити" за трансферные манипуляции. Также было обнародовано, что для расторжения контракта с "Вальядолидом" Джума Ба внес собственные деньги.

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За "Вальядолид" Джума Ба сыграл в 14 матчах без результативных действий.

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Вальядолид Манчестер Сити Ланс
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Источник:
mancity
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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