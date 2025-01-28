Руководство Вальядолида недовольно трансферными манипуляциями Ман Сити

Вчера, в понедельник, 27 января, "Манчестер Сити" подписал 18-летнего защитника из "Вальядолида" Джуму Ба. После подписания сьерра-леонского футболиста английский клуб отдал его в аренду в "Ланс" до конца сезона, чем разозлил руководство "Вальядолида".

Как отмечается, испанский клуб выдвинул недовольство "Сити" за трансферные манипуляции. Также было обнародовано, что для расторжения контракта с "Вальядолидом" Джума Ба внес собственные деньги.

За "Вальядолид" Джума Ба сыграл в 14 матчах без результативных действий.