Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство Вальядолида недовольно трансферными манипуляциями Ман Сити
После продажи Джума Ба
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, в понедельник, 27 января, "Манчестер Сити" подписал 18-летнего защитника из "Вальядолида" Джуму Ба. После подписания сьерра-леонского футболиста английский клуб отдал его в аренду в "Ланс" до конца сезона, чем разозлил руководство "Вальядолида".
Как отмечается, испанский клуб выдвинул недовольство "Сити" за трансферные манипуляции. Также было обнародовано, что для расторжения контракта с "Вальядолидом" Джума Ба внес собственные деньги.
За "Вальядолид" Джума Ба сыграл в 14 матчах без результативных действий.
Популярное сейчас
- ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии
- Металлист продал хавбека в Болонью, защитник сборной Украины будет играть в Англии. Главные новости за 27 января
- Русин отреагировал на версию Цыганыка о его уходе из Сандерленда
- Узбекский новичок Манчестер Сити привез гол на 122-й секунде дебютного матча в АПЛ
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon