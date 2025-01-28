Намёк на возвращение? Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед выставил загадочные сторис в Instagram

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" выставил загадочные сторис в Instagram.

Поль Погба, который ушёл с "Ювентуса" в ноябре выставил карикатуру в своём профиле Instagram. На картинке он стоит в футболке "Манчестер Юнайтед" и номером 6 рядом с Диалло.

На следующем сторис он стоит у окна в Майами. Надпись на фото "Посмотрим, что будет дальше".

Напомним, что Поль Погба отбывает дисквалификацию за допинг до 10 марта 2025 года.

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Французский полузащитник перешёл в "Манчестер Юнайтед" в августе 2016 года. Трансфер из "Ювентуса" обошёлся в105 млн евро.

За английский клуб полузащитник провёл 233 матча, в которых отметился 39-ю голами и 48-ю голевыми передачами