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Унаи Эмери не хочет, чтобы Астон Вилла рассталась этой зимой со своим главным активом

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Унаи Эмери не хочет, чтобы Астон Вилла рассталась этой зимой со своим главным активом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери не хочет, чтобы клуб отпустил Джона Дурана этой зимой.

Как сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, 53-летний баскский специалист рассчитывает на колумбийского нападающего во второй половине сезона, несмотря на огромный интерес к игроку, который продолжает расти ближе к завершению январского трансферного окна.

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Известно, что на прошлой неделе "Астон Вилла" отклонила предложение "Вест Хэма" в размере 57 миллионов фунтов стерлингов по 21-летнему Джону Дурану. За ним продолжают следить клубы АПЛ и Саудовской Аравии. Если бирмингемским "львам" поступит предложение примерно в 80 миллионов, оно может оказаться для них вполне приемлемым.

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В этом сезоне Джон Дуран забил 12 голов в 29 матчах на клубном уровне во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Джон Дуран
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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