Унаи Эмери не хочет, чтобы Астон Вилла рассталась этой зимой со своим главным активом

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери не хочет, чтобы клуб отпустил Джона Дурана этой зимой.

Как сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, 53-летний баскский специалист рассчитывает на колумбийского нападающего во второй половине сезона, несмотря на огромный интерес к игроку, который продолжает расти ближе к завершению январского трансферного окна.

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Известно, что на прошлой неделе "Астон Вилла" отклонила предложение "Вест Хэма" в размере 57 миллионов фунтов стерлингов по 21-летнему Джону Дурану. За ним продолжают следить клубы АПЛ и Саудовской Аравии. Если бирмингемским "львам" поступит предложение примерно в 80 миллионов, оно может оказаться для них вполне приемлемым.

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В этом сезоне Джон Дуран забил 12 голов в 29 матчах на клубном уровне во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.