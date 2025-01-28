Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Унаи Эмери не хочет, чтобы Астон Вилла рассталась этой зимой со своим главным активом
Ставки растут
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери не хочет, чтобы клуб отпустил Джона Дурана этой зимой.
Как сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, 53-летний баскский специалист рассчитывает на колумбийского нападающего во второй половине сезона, несмотря на огромный интерес к игроку, который продолжает расти ближе к завершению январского трансферного окна.
Известно, что на прошлой неделе "Астон Вилла" отклонила предложение "Вест Хэма" в размере 57 миллионов фунтов стерлингов по 21-летнему Джону Дурану. За ним продолжают следить клубы АПЛ и Саудовской Аравии. Если бирмингемским "львам" поступит предложение примерно в 80 миллионов, оно может оказаться для них вполне приемлемым.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Джон Дуран забил 12 голов в 29 матчах на клубном уровне во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Металлист продал хавбека в Болонью, защитник сборной Украины будет играть в Англии. Главные новости за 27 января
- Журналист сообщил, чем решил заниматься Ракицкий
- Русин отреагировал на версию Цыганыка о его уходе из Сандерленда
- Суперкомпьютер предположил кто возьмет АПЛ в этом сезоне
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки