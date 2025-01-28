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Филипп Фоден предусмотрел позицию Ман Сити в конце сезона

Англия

Поставил цель

Филипп Фоден предусмотрел позицию Ман Сити в конце сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден рассказал о том, где видит команду в конце сезона АПЛ.

"Мы должны быть минимум в топ-4 в Премьер-лиге, стремиться к победе в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Сезон показался сложным, но у нас еще достаточно целей.

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Мы выиграли чемпионат Англии в прошлом году – из-за небольшого спада мы не должны терять веру. Я все еще верю, что мы сможем добиться хороших результатов и исправить положение", – сказал англичанин.

Напомним, что "Манчестер Сити" находится на 4-м месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 12 очков.

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Манчестер Сити Фил Фоден
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Источник:
manchestereveningnews
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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