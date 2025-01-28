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Филипп Фоден предусмотрел позицию Ман Сити в конце сезона
Поставил цель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден рассказал о том, где видит команду в конце сезона АПЛ.
"Мы должны быть минимум в топ-4 в Премьер-лиге, стремиться к победе в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Сезон показался сложным, но у нас еще достаточно целей.Читайте такжеМанчестер Сити – Брюгге. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Мы выиграли чемпионат Англии в прошлом году – из-за небольшого спада мы не должны терять веру. Я все еще верю, что мы сможем добиться хороших результатов и исправить положение", – сказал англичанин.
Напомним, что "Манчестер Сити" находится на 4-м месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 12 очков.
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