Провальный нападающий Тоттенхэма может переехать в МЛС

Провальный нападающий лондонского "Тоттенхэма" может оказаться в МЛС.

Согласно информации от источников издания CaughtOffside, 28-летнего форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, который сейчас выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды, в последнее время связывают с переходом в "Нью-Йорк Ред Буллс". Игрок готов к новому вызову в своей карьере за пределами Северного Лондона.

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Поскольку немецкий нападающий не является основным игроком "шпор" в этом сезоне, он может перейти в другой клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику. Однако на данный момент неизвестно, захочет ли "Тоттенхэм" расторгнуть соглашение о его аренде из-за большого количества травмированных футболистов команды.

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Добавим, что в текущем сезоне Тимо Вернер забил лишь один гол и отдал три ассиста в 26 матчах на клубном уровне.