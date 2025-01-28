Микель Артета: Искренне желаю Гвардиоли и его команде всего наилучшего

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями по поводу сезона "Манчестер Сити":

"Есть соревновательная составляющая, но я искренне желаю Гвардиоли и его команде всего наилучшего, он и так знает.

Это футбол и он меняется очень быстро. Когда ты задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Так что ты или держишь ее на том же уровне, или люди решат, что ты идешь в обратном направлении", — сказал Артета.