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Полузащитник Ливерпуля отозван из Зальцбурга. Найден новый клуб для испанца
С арендой на полгода
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" отозван из "Зальцбурга".
По информации Дейва Оккопа, Стефан Байчетич в австрийском клубе сыграл в 18-ти матчах. Лишь в восьми из них он выходил в старте.
Ситуация в Австрии заставила "Ливерпуль" найти новый клуб для аренды испанца.
Журналист пишет, что Байчетич продолжит играть в "Лас-Пальмасе". Также заинтересованность проявляли "Хетафе" и "Бетис".
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Стефан Байчетич стал игроком основной команды "Ливерпуля" в сезоне 2022/23. Однако в конце сентября получил травму берцовой кости, из-за которой вылетел на полгода.
В 18-тии играх за "Зальцбург" полузащитник результативными действиями не отметился.
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