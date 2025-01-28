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Полузащитник Ливерпуля отозван из Зальцбурга. Найден новый клуб для испанца

Англия

С арендой на полгода

Полузащитник Ливерпуля отозван из Зальцбурга. Найден новый клуб для испанца

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" отозван из "Зальцбурга".

По информации Дейва Оккопа, Стефан Байчетич в австрийском клубе сыграл в 18-ти матчах. Лишь в восьми из них он выходил в старте.

Ситуация в Австрии заставила "Ливерпуль" найти новый клуб для аренды испанца.

Журналист пишет, что Байчетич продолжит играть в "Лас-Пальмасе". Также заинтересованность проявляли "Хетафе" и "Бетис".

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Стефан Байчетич стал игроком основной команды "Ливерпуля" в сезоне 2022/23. Однако в конце сентября получил травму берцовой кости, из-за которой вылетел на полгода.

В 18-тии играх за "Зальцбург" полузащитник результативными действиями не отметился.

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Зальцбург (Австрия) Ливерпуль Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Стефан Байчетич
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Источник:
Dave Ockop
Опубликовал: Владислав Прийменко
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