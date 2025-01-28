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Спустя месяц. Защитник Ливерпуля вернулся к тренировкам с командой

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Спустя месяц. Защитник Ливерпуля вернулся к тренировкам с командой

Фото - Liverpool FC

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Защитник английского "Ливерпуля" вернулся к тренировкам с командой спустя месяц отсутствия.

Джо Гомес 29 декабря получил травму подколенного сухожилия и не появлялся на поле. Однако, сегодня на тренировке перед матчем с "ПСВ" английский защитник работал на поле вместе с командой.

Клуб показал фотографию.

Спустя месяц. Защитник Ливерпуля вернулся к тренировкам с командой - изображение 1

По понятным причинам Гомеса нет в заявке на матч против "ПСВ".

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На данный момент Джо Гомес сыграл в 16-ти матчах "Ливерпуля", в которых получил две жёлтые карточки. 9 матчей защитник начинал с первых минут.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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