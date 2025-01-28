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Спустя месяц. Защитник Ливерпуля вернулся к тренировкам с командой
Отличная новость!
Фото - Liverpool FC
Защитник английского "Ливерпуля" вернулся к тренировкам с командой спустя месяц отсутствия.
Джо Гомес 29 декабря получил травму подколенного сухожилия и не появлялся на поле. Однако, сегодня на тренировке перед матчем с "ПСВ" английский защитник работал на поле вместе с командой.
Клуб показал фотографию.
По понятным причинам Гомеса нет в заявке на матч против "ПСВ".
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На данный момент Джо Гомес сыграл в 16-ти матчах "Ливерпуля", в которых получил две жёлтые карточки. 9 матчей защитник начинал с первых минут.
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