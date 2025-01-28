Манчестер Юнайтед договорился о подписании вингера из Лечче

Правый вингер "Лечче" Патрик Доргу переходит в "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет Фабрицио Романо.

Клубы успешно завершили переговоры и достигли устных договоренностей по трансферу. "Лечче" получит 30 млн. евро плюс 5 млн. евро бонусов, которые не гарантированы.

Доргу подпишет долгосрочный договор с "Манчестер Юнайтед". Условия личного контракта были согласованы еще несколько дней назад.

Патрик в сезоне 2024/25 за "Лечче" провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.