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Манчестер Юнайтед договорился о подписании вингера из Лечче

Англия

Клубы успешно завершили переговоры

Манчестер Юнайтед договорился о подписании вингера из Лечче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Лечче" Патрик Доргу переходит в "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет Фабрицио Романо.

Клубы успешно завершили переговоры и достигли устных договоренностей по трансферу. "Лечче" получит 30 млн. евро плюс 5 млн. евро бонусов, которые не гарантированы.

Доргу подпишет долгосрочный договор с "Манчестер Юнайтед". Условия личного контракта были согласованы еще несколько дней назад.

Патрик в сезоне 2024/25 за "Лечче" провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Манчестер Юнайтед Лечче Патрик Доргу
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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