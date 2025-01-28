Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед договорился о подписании вингера из Лечче
Клубы успешно завершили переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Лечче" Патрик Доргу переходит в "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет Фабрицио Романо.
Клубы успешно завершили переговоры и достигли устных договоренностей по трансферу. "Лечче" получит 30 млн. евро плюс 5 млн. евро бонусов, которые не гарантированы.
Доргу подпишет долгосрочный договор с "Манчестер Юнайтед". Условия личного контракта были согласованы еще несколько дней назад.
Патрик в сезоне 2024/25 за "Лечче" провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- Мэра Дрогобыча и еще нескольких городов оштрафовали за невыполнение плана мобилизации
- Бывший игрок сборной Украины рассказал, почему Мудрику не сложилась карьера в Челси
- Подолье подписало опытного воспитанника Динамо
- Суперкомпьютер предположил кто возьмет АПЛ в этом сезоне
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания