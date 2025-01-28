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Трехматчевая дисквалификация защитника Арсенала отменена

Англия

Апелляция канониров принята

Трехматчевая дисквалификация защитника Арсенала отменена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трехматчевая дисквалификация, наложенная на 18-летнего игрока "Арсенала" Майлза Льюис-Скелли за красную карточку, полученную в матче против "Вулверхэмптона", отменена.

Независимая регуляторная комиссия поддержала апелляцию "канониров" и признала удаление игрока ошибочным.

Теперь Майлз может сыграть в ближайших матчах "Арсенала".

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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