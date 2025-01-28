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Трехматчевая дисквалификация защитника Арсенала отменена
Апелляция канониров принята
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трехматчевая дисквалификация, наложенная на 18-летнего игрока "Арсенала" Майлза Льюис-Скелли за красную карточку, полученную в матче против "Вулверхэмптона", отменена.
Независимая регуляторная комиссия поддержала апелляцию "канониров" и признала удаление игрока ошибочным.
Теперь Майлз может сыграть в ближайших матчах "Арсенала".
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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