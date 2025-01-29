Манчестер Сити хочет подписать полузащитника Ювентуса

"Манчестер Сити" хочет подписать полузащитника туринского "Ювентуса".

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "горожан" рассматривает вариант с арендой Дугласа Луиса из "Ювентуса" до конца сезона с опцией выкупа игрока. Известно, что "Сити "предлагает щедрое предложение, которое может открыть путь бразильскому хавбеку к возвращению в Англию. "Старая синьора" хочет получить не менее 40 миллионов евро за своего футболиста.

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Прошлым летом Дуглас Луис перешел в "Ювентус" за более чем 50 миллионов евро из "Астон Виллы", однако 26-летнему игроку не удалось закрепиться в команде и стать ключевой фигурой в проекте Тьяго Мотты.

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Добавим, что в этом сезоне Дуглас Луис принял участие в 18 матчах в составе "бьянконери". По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.