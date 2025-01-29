Вулверхэмптон близок к подписанию ключевого защитника Ланса

"Вулверхэмптон" близок к подписанию центрального защитника французского "Ланса".

Как сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс, представители "Вулверхэмптона" уже согласовали условия личного контракта с 26-летним Кевином Дансо, но им еще нужно договориться о сумме трансфера с "Лансом". Отмечается, что они хотят получить за игрока около 30 миллионов евро.

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Известно, что "Астон Вилла" также следила за Кевином Дансо, но они решили в конце концов подписать Акселя Дисаси из лондонского "Челси".

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В этом сезоне Кевин Дансо провел 14 игр за "Ланс" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.