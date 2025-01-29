Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон близок к подписанию ключевого защитника Ланса
Английская команда пытается оформить еще один трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" близок к подписанию центрального защитника французского "Ланса".
Как сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс, представители "Вулверхэмптона" уже согласовали условия личного контракта с 26-летним Кевином Дансо, но им еще нужно договориться о сумме трансфера с "Лансом". Отмечается, что они хотят получить за игрока около 30 миллионов евро.
Известно, что "Астон Вилла" также следила за Кевином Дансо, но они решили в конце концов подписать Акселя Дисаси из лондонского "Челси".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Кевин Дансо провел 14 игр за "Ланс" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Турецкие СМИ: Руководство Шахтера с легкостью согласится на продажу Зубкова после того, как европейское приключение закончится
- Шахтер предложил 15 млн за 18-ленего вингера из АПЛ
- Путин заявил, что не готов вести прямые переговоры с Зеленским, но готов "выделить людей"
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания