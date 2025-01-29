Манчестер Юнайтед может присоединиться к Челси в борьбе за подписание форварда Баварии

"Манчестер Юнайтед" может присоединиться к "Челси" в борьбе за трансфер форварда мюнхенской "Баварии".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство "красных дьяволов" рассматривает возможность подписания 19-летнего Матиса Теля в качестве одного из вариантов, если Алехандро Гарначо покинет команду в зимнее трансферное окно.

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Француз недавно окончательно решил уйти из "Баварии" этой зимой, поэтому за ним выстроилась очередь из клубов, которые хотели бы видеть его в своей команде. "МЮ" и "Челси" хорошо осведомлены об условиях потенциального перехода игрока.

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В этом сезоне Матис Тель провел 13 игр в составе "Баварии" во всех турнирах, отметившись лишь одним ассистом. На сайте Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.