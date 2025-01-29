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Рашфорд может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии
Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда в команде остается неопределенным.
Как сообщает издание GiveMeSport, представители "Аль-Ахли" уже вступили в переговоры с руководством "красных дьяволов" относительно возможного трансфера игрока. Детали переговоров пока не разглашаются.
Маркус в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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