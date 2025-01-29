Рашфорд может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Будущее левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда в команде остается неопределенным.

Как сообщает издание GiveMeSport, представители "Аль-Ахли" уже вступили в переговоры с руководством "красных дьяволов" относительно возможного трансфера игрока. Детали переговоров пока не разглашаются.

Маркус в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.