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Рашфорд может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Англия

Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Аль-Ахли

Рашфорд может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда в команде остается неопределенным.

Как сообщает издание GiveMeSport, представители "Аль-Ахли" уже вступили в переговоры с руководством "красных дьяволов" относительно возможного трансфера игрока. Детали переговоров пока не разглашаются.

Маркус в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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Саудовская Аравия Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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