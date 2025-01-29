Команда АПЛ, участвующая в Лиге Чемпионов, направила официальное предложение по защитнику "Челси".

По информации Фабрицио Романо, "Астон Вилла" направила официальное предложение по футболисту "Челси" Акселю Дисаси.

Клуб предлагает аренду с покрытием заработной платы и комиссии. "Челси" ещё не дали ответ.

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Аксель Дисаси присоединился к "Челси" из "Монако" в августе 2023 года за 45 млн евро. В этом сезоне защитник выступал в 17-ти матчах английского клуба, в которых забил 2 гола и 2 ассиста.

Напомним, что "Астон Вилла" продолжает участвовать в Лиге Чемпионов и занимает 9-е место в общей таблице Лиги.