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Команда АПЛ, участвующая в Лиге Чемпионов, направила официальное предложение по защитнику Челси
Выгодная сделка
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда АПЛ, участвующая в Лиге Чемпионов, направила официальное предложение по защитнику "Челси".
По информации Фабрицио Романо, "Астон Вилла" направила официальное предложение по футболисту "Челси" Акселю Дисаси.
Клуб предлагает аренду с покрытием заработной платы и комиссии. "Челси" ещё не дали ответ.
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Аксель Дисаси присоединился к "Челси" из "Монако" в августе 2023 года за 45 млн евро. В этом сезоне защитник выступал в 17-ти матчах английского клуба, в которых забил 2 гола и 2 ассиста.
Напомним, что "Астон Вилла" продолжает участвовать в Лиге Чемпионов и занимает 9-е место в общей таблице Лиги.
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