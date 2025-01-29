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Астон Вилла отклонила предложение Арсенала в 60 млн евро за своего форварда
Об этом сообщил Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" отклонила предложение от "Арсенала" по трансферу своего форварда Олли Уоткинса. Об этом пишет Фабрицио Романо.
"Канониры" предложили за английского нападающего около 60 миллионов фунтов стерлингов. Однако, руководство "Виллы" решило отклонить это предложение, посчитав его несвоевременным.
Добавим, что Олли в текущем сезоне за "Арсенал" забил 10 голов и отдал 8 ассистов в 31 матча.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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