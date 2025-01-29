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Аль-Наср может за 75 млн подписать форварда из Астон Виллы
Но саудовский клуб параллельно интересуется нападающим Байера
Getty Images / Global Images Ukraine
"Аль-Наср" почти договорился о трансфере нападающего Джона Дурана из "Астон Виллы".
По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера может составить около 75 миллионов евро с дополнительными бонусами.
Однако, полное завершение сделки задерживается из-за того, что "Аль-Наср" также ведет активные переговоры по трансферу другого нападающего - Виктора Бонифейса из немецкого "Байера".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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