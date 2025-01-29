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Тренер МЮ прокомментировал ситуацию с отсутствием Рашфорда в основном составе команды
Я сказал, что не поставлю ни одного игрока, который не выкладывается по максимуму (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с отсутствием Маркуса Рашфорда в основном составе команды.
"Я сказал, что не поставлю ни одного игрока, который не выкладывается по максимуму. Я не говорил, что это только Рашфорд.
С ним мы лучше, это ясно, но до соответствующего момента я не изменю своего мнения", - сказал специалист.
Маркус в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал три ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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