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Тренер МЮ прокомментировал ситуацию с отсутствием Рашфорда в основном составе команды

Англия
Обновлено

Я сказал, что не поставлю ни одного игрока, который не выкладывается по максимуму (с)

Тренер МЮ прокомментировал ситуацию с отсутствием Рашфорда в основном составе команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с отсутствием Маркуса Рашфорда в основном составе команды.

"Я сказал, что не поставлю ни одного игрока, который не выкладывается по максимуму. Я не говорил, что это только Рашфорд.

С ним мы лучше, это ясно, но до соответствующего момента я не изменю своего мнения", - сказал специалист.

Маркус в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал три ассиста.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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