Тренер МЮ прокомментировал ситуацию с отсутствием Рашфорда в основном составе команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с отсутствием Маркуса Рашфорда в основном составе команды.

"Я сказал, что не поставлю ни одного игрока, который не выкладывается по максимуму. Я не говорил, что это только Рашфорд.

С ним мы лучше, это ясно, но до соответствующего момента я не изменю своего мнения", - сказал специалист.