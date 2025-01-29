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Манчестер Сити готов выложить 100 млн евро за хавбека Байера
Вирц может сменить клубную прописку
Getty Images_
"Манчестер Сити" заинтересовался талантливым немецким полузащитником Флорианом Вирцом.
По данным испанского издания El Nacional, "горожане" планируют сделать официальное предложение "Байеру" по трансферу игрока уже летом 2025 года.
"Манчестер Сити" готов выложить за Вирца около 100 миллионов евро. Однако, ожидается, что "Байер" запросит за своего лидера еще большую сумму.
Флориан в текущем сезоне провел 30 матчей, забил 14 голов и отдал 11 ассистов.
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