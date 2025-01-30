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Нападающий Астон Виллы близок к переходу в клуб Роналду, - Романо
Сумасшедший трансфер
Фото - Fabrizio Romano
Нападающий "Астон Виллы" близок к переходу в клуб Роналду.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Джон Дуран принял предложение "Аль-Насра" о переходе. Сумма трансфера составит 77 млн евро.
В четверг нападающий пройдёт медосмотр, а после отправится в Саудовскую Аравию для подписания контракта.
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В этом сезоне Джон Дуран сыграл в 29-ти матчах "Астон Виллы", в которых забил 12 голов. TransferMarkt оценивает 21-летнего колумбийского нападающего в 40 млн евро.
К слову, "Астон Вилла" вечером среды отвергла предложение "Арсенала" по покупке футболиста.
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