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Нападающий Астон Виллы близок к переходу в клуб Роналду, - Романо

Англия

Сумасшедший трансфер

Нападающий Астон Виллы близок к переходу в клуб Роналду, - Романо

Фото - Fabrizio Romano

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Нападающий "Астон Виллы" близок к переходу в клуб Роналду.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Джон Дуран принял предложение "Аль-Насра" о переходе. Сумма трансфера составит 77 млн евро.

В четверг нападающий пройдёт медосмотр, а после отправится в Саудовскую Аравию для подписания контракта.

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В этом сезоне Джон Дуран сыграл в 29-ти матчах "Астон Виллы", в которых забил 12 голов. TransferMarkt оценивает 21-летнего колумбийского нападающего в 40 млн евро.

К слову, "Астон Вилла" вечером среды отвергла предложение "Арсенала" по покупке футболиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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