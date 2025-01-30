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Вест Хэм нацелился на подписание лучшего бомбардира ПСВ

Англия

Английский клуб уже сделал официальное предложение

Вест Хэм нацелился на подписание лучшего бомбардира ПСВ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Вест Хэм" нацелился на трансфер лучшего бомбардира "ПСВ" в текущей кампании.

Как сообщил Фабрицио Романо, руководство "молотобойцев" подало официальную заявку о подписании 22-летнего американского нападающего "ПСВ" Рикардо Пепи на правах аренды до конца сезона с обязательной опцией выкупа игрока за 25 миллионов евро. На данный момент известно, что клуб из Эйндховена отклонил это предложение.

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Ранее появлялась информация о том, что "Вест Хэм" лидирует в гонке за подписание Эвана Фергюсона из "Брайтона".

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В этом сезоне Рикардо Пепи забил 17 голов и отдал три результативные передачи в 28 матчах за "ПСВ" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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