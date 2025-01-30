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Унаи Умери отреагировал на слухи о продаже своего звездного нападающего

Англия

Форварда связывали с переходом в другой английский топ-клуб

Унаи Умери отреагировал на слухи о продаже своего звездного нападающего

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал слухи о продаже Олли Уоткинса этой зимой.

"Я не хочу, чтобы он был продан. Это хорошо, что есть предложения от других клубов, каждый игрок должен быть доступным на рынке, если это выгодно для него, его клуба и команды. Но чтобы эта сделка состоялась, мы, конечно, будем выдвигать высокие требования, ведь Уоткинс — наш нападающий".

Ранее сообщалось о том, что лондонский "Арсенал" сделал предложение "Астон Вилле" в размере 60 миллионов фунтов стерлингов за Олли Уоткинса.

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Добавим, что в этом сезоне Олли Уоткинс забил 11 голов и отдал 9 ассистов в 32 матчах за клуб во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Арсенал (Лондон) Олли Уоткинс
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Источник:
BeanymanSports
Опубликовал: Андрей Журба
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