Унаи Умери отреагировал на слухи о продаже своего звездного нападающего

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал слухи о продаже Олли Уоткинса этой зимой.

"Я не хочу, чтобы он был продан. Это хорошо, что есть предложения от других клубов, каждый игрок должен быть доступным на рынке, если это выгодно для него, его клуба и команды. Но чтобы эта сделка состоялась, мы, конечно, будем выдвигать высокие требования, ведь Уоткинс — наш нападающий".

Ранее сообщалось о том, что лондонский "Арсенал" сделал предложение "Астон Вилле" в размере 60 миллионов фунтов стерлингов за Олли Уоткинса.

Добавим, что в этом сезоне Олли Уоткинс забил 11 голов и отдал 9 ассистов в 32 матчах за клуб во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 55 миллионов евро.