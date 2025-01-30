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АПЛ объявила номинантов на звание лучшего футболиста месяца в январе
Известны имена претендентов на индивидуальную награду
Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен
Английская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала список из семи игроков, которые номинированы на звание лучшего футболиста месяца по итогам января.
- Фил Фоден, "Манчестер Сити" (6 голов и 1 ассист)
- Коди Гакпо, "Ливерпуль" (3 гола и 1 ассист)
- Дин Хейсен, "Борнмут" (2 сухих матча)
- Александер Исак, "Ньюкасл" (5 голов и 1 ассист)
- Джастин Клюйверт, "Борнмут" (5 голов и 2 ассиста)
- Жан-Филипп Матета, "Кристал Пэлас" (4 гола)
- Бриан Мбеумо, "Брентфорд" (4 гола и 1 ассист)
Голосование на сайте АПЛ будет длиться до понедельника, 3-го февраля. Результаты опроса будут опубликованы позже.
The new year's top performers ????— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) January 30, 2025
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Напомним, что в декабре лучшим игроком в АПЛ был признан нападающий "Ньюкасла" Александер Исак.
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