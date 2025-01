АПЛ объявила номинантов на звание лучшего футболиста месяца в январе

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала список из семи игроков, которые номинированы на звание лучшего футболиста месяца по итогам января.

Голосование на сайте АПЛ будет длиться до понедельника, 3-го февраля. Результаты опроса будут опубликованы позже.

The new year's top performers ????



Vote now for your January @PremierLeague Player of the Month: https://t.co/SFcQmzKBSb pic.twitter.com/6kf1WbjXSd