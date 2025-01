Опубликован список номинантов на звание лучшего тренера месяца в АПЛ в январе

На официальном сайте Английской Премьер-лиги был опубликован список номинантов, которые будут бороться за звание лучшего тренера месяца по итогам января. Ни один из этих четырех наставников еще не выигрывал подобную статуэтку в текущем сезоне.

Голосование на сайте АПЛ будет длиться до понедельника, 3-го февраля. Результаты опроса будут опубликованы позже.

Presenting the nominees for @BarclaysFooty Manager of the Month ????



Click below to cast your vote now! #PLAwards