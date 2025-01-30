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Опубликован список номинантов на звание лучшего тренера месяца в АПЛ в январе
Неплохая компания
Фото: premierleague.com
На официальном сайте Английской Премьер-лиги был опубликован список номинантов, которые будут бороться за звание лучшего тренера месяца по итогам января. Ни один из этих четырех наставников еще не выигрывал подобную статуэтку в текущем сезоне.
- Микель Артета, "Арсенал" — 3 победы и 2 ничьи
- Пеп Гвардиола, "Манчестер Сити" — 3 победы и 1 ничья
- Эдди Хау, "Ньюкасл" — 3 победы и 1 поражение
- Андони Ираола, "Борнмут" — 3 победы и 1 ничья
Голосование на сайте АПЛ будет длиться до понедельника, 3-го февраля. Результаты опроса будут опубликованы позже.
Presenting the nominees for @BarclaysFooty Manager of the Month ????— Premier League (@premierleague) January 30, 2025
Click below to cast your vote now! #PLAwards
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Напомним, что в декабре лучшим тренером в АПЛ был признан Нуну Эшпириту Санту из "Ноттингем Форест". Для португальского менеджера это была вторая награда в этом сезоне.
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