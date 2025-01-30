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Астон Вилла заинтересована в подписании талантливого нападающего Баварии

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Бирмингемцы ищут замену Джону Дурану

Астон Вилла заинтересована в подписании талантливого нападающего Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" заинтересована в подписании талантливого нападающего мюнхенской "Баварии".

Как сообщил Фабрицио Романо, бирмингемские "львы" присоединились к борьбе за подписание 19-летнего Матиса Теля из "Баварии", который согласился покинуть немецкий клуб этой зимой.

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Учитывая то, что Джон Дуран переходит в "Аль-Насср", "Астон Вилла" ищет нового нападающего. Они являются одной из семи команд, которая проявила серьезный интерес к французскому форварду. "Тоттенхэм" и "Челси" предлагают переход на постоянной основе, а "Манчестер Юнайтед" готов взять игрока в аренду.

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В текущем сезоне Матис Тель принял участие в 14 матчах за "Баварию" во всех турнирах, отдав один ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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