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Ключевой центральный защитник Манчестер Юнайтед рассказал, кто является его футбольным кумиром с детства
Неплохой пример для подражания
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт рассказал, кто был его любимым игроком с детства в эксклюзивном интервью для Setanta Sports.
"Моим кумиром был Серхио Рамос из "Реал Мадрида", потому что он нравится мне, как личность. Его смелость и высокий уровень игры впечатлял. Могли бы мы дополнять друг друга? Не знаю. Уже никогда не узнаем, к сожалению, но он до сих пор является для меня примером. Я играл со многими хорошими центрбеками и очень благодарен им за этот опыт".
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Напомним, что Маттейс де Лигт прошлым летом присоединился к "Манчестер Юнайтед" за 45 миллионов евро. В этом сезоне 25-летний голландец принял участие в 29 матчах за клуб во всех турнирах, забив один гол.
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