Тренер Ливерпуля рассказал о планах команды на будущее

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

"За кулисами мы работаем над усилением состава на лето. Это будет означать, что в ближайшие годы мы сможем бороться за каждый трофей, за который играем", - сказал специалист.