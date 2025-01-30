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Тренер Ливерпуля рассказал о планах команды на будущее

Англия

Мы сможем бороться за каждый трофей, за который играем (с)

Тренер Ливерпуля рассказал о планах команды на будущее

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

"За кулисами мы работаем над усилением состава на лето. Это будет означать, что в ближайшие годы мы сможем бороться за каждый трофей, за который играем", - сказал специалист.

Ближайший матч "Ливерпуля" состоится 1 февраля. Команда сыграет против "Борнмута" в рамках АПЛ.

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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