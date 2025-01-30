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Тоттенхэм готов выложить 60 миллионов евро за таланта Баварии

Англия

Матис Тель может перейти в АПЛ

Тоттенхэм готов выложить 60 миллионов евро за таланта Баварии

Le Parisien

Новина українською

Левый вингер "Баварии" Матис Тель может подписать контракт с "Тоттенхэмом".

Как пишет L’Equipe, "шпоры" готовы заплатить за игрока 60 миллионов евро. Пока неизвестно, согласится ли "Бавария" на продажу, а сам Тель и его агент не спешат с принятием решения, поскольку на игрока претендуют несколько других клубов.

В текущем сезоне Матис принял участие в 14 матчах за "Баварию", где отметился одним ассистом.

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Источник:
L’Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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