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FA выдвинула обвинения Арсеналу за инцидент, который произошел в матче с Вулверхэмптоном
Канониры могут получить штраф
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" может получить штраф от Футбольной ассоциации Англии (FA) из-за поведения своих игроков в матче 23-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".
По информации The Standart, FA выдвинула обвинения "Арсеналу" в связи с инцидентом, который произошел после красной карточки, полученной игроком "канониров" Льюисом-Скелли.
Футболисты "Арсенала" окружили главного арбитра матча Майкла Оливера, выражая свое недовольство решением судьи.
"Канониры" имеют время до понедельника, 3 февраля, чтобы предоставить объяснения относительно действий своих игроков. Если клуб не сможет убедить FA в правомерности поведения, команду ждет штраф.
Добавим, что независимая регуляторная комиссия поддержала апелляцию "Арсенала" на красную карточку Льюиса-Скелли, признав, что решение было принято ошибочно.
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