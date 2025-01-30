FA выдвинула обвинения Арсеналу за инцидент, который произошел в матче с Вулверхэмптоном

"Арсенал" может получить штраф от Футбольной ассоциации Англии (FA) из-за поведения своих игроков в матче 23-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

По информации The Standart, FA выдвинула обвинения "Арсеналу" в связи с инцидентом, который произошел после красной карточки, полученной игроком "канониров" Льюисом-Скелли.

Футболисты "Арсенала" окружили главного арбитра матча Майкла Оливера, выражая свое недовольство решением судьи.

"Канониры" имеют время до понедельника, 3 февраля, чтобы предоставить объяснения относительно действий своих игроков. Если клуб не сможет убедить FA в правомерности поведения, команду ждет штраф.

Добавим, что независимая регуляторная комиссия поддержала апелляцию "Арсенала" на красную карточку Льюиса-Скелли, признав, что решение было принято ошибочно.