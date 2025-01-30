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Скандальный арбитр АПЛ рассказал, как прожил первую неделю после получения обвинений

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Откровения от арбитра

Скандальный арбитр АПЛ рассказал, как прожил первую неделю после получения обвинений

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Скандальный арбитр АПЛ Дэвид Кут рассказал, как прожил первую неделю после получения обвинений

В интервью Sky Sports, экс-арбитр признался, что ему было очень тяжело. Но рядом были люди, которые поддерживали его

"В тот момент и в те первые дни было очень тяжело, потому что я чувствовал себя неловко и стыдился того, что делал на протяжении долгого времени, и да, это было очень, очень тяжело. Ситуация, в которой я оказался, означала, что мне действительно приходилось полагаться на поддержку людей, чтобы справиться с этим.

В ту первую неделю у меня были суицидальные мысли, и я не дошёл до того, чтобы воплотить их в жизнь, но в то время мне было очень тяжело, и многие люди разговаривали со мной и поддерживали меня, часто, каждый день, потому что беспокоились о моём благополучии, за что я им благодарен.

Многое из того, о чём я действительно сожалею, я сделал или сказал, и всё это всплыло в моей памяти за неделю или около того, хотя на самом деле многое из этого произошло четыре или пять лет назад, и в своей голове я отложил это в долгий ящик и забыл, что оно вообще существовало. А потом я столкнулся с тем, что это просто напомнило мне о действительно трудных временах и тяжёлых мыслях.

В противном случае, честно говоря, я не знаю, был бы я здесь", - сказал Кут.

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Напомним, что Дэвида Кута отстранили от судейства в АПЛ в декабре, после ряда обвинений вне поля.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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