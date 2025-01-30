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Аль-Наср хочет подписать звезду Брайтона

Англия

Но чайки отклонили первое предложение Аль-Насру

Аль-Наср хочет подписать звезду Брайтона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Наср" планирует подписать левого вингера "Брайтона" Каору Митому.

Как пишет журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, саудовский клуб уже сделал официальное предложение по японскому вингеру, предложив 65 миллионов евро. Однако "Брайтон" отклонил его.

Каору в текущем сезоне за свою команду сыграл 25 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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Аль-Наср Брайтон энд Хоув Альбион Каору Митома
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Источник:
David Ornstein
Опубликовал: Екатерина Власова
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