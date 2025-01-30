Аль-Наср хочет подписать звезду Брайтона

"Аль-Наср" планирует подписать левого вингера "Брайтона" Каору Митому.

Как пишет журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, саудовский клуб уже сделал официальное предложение по японскому вингеру, предложив 65 миллионов евро. Однако "Брайтон" отклонил его.

Каору в текущем сезоне за свою команду сыграл 25 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.