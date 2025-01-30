Тренер Манчестер Юнайтед - о Гарначо: Я рад, что у нас есть такой игрок

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался об Алехандро Гарначо на фоне слухов об уходе игрока в "Наполи" или "Челси".

"Я рад, что у нас есть Гарначо. Он очень прогрессирует, он молодой и талантливый парень. Работать с такими талантливыми игроками - одно удовольствие", - сказал специалист.

Алехандро в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.