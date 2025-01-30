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Тренер Манчестер Юнайтед - о Гарначо: Я рад, что у нас есть такой игрок
Специалист поделился мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался об Алехандро Гарначо на фоне слухов об уходе игрока в "Наполи" или "Челси".
"Я рад, что у нас есть Гарначо. Он очень прогрессирует, он молодой и талантливый парень. Работать с такими талантливыми игроками - одно удовольствие", - сказал специалист.
Алехандро в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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