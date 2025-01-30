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Манчестер Сити может включить Родри в заявку на плей-офф ЛЧ - СМИ

Англия

Игрок восстановится быстрее, чем ожидалось

Манчестер Сити может включить Родри в заявку на плей-офф ЛЧ - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

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В сентябре прошлого года опорник "Ман Сити" Родри получил серьезную травму - разрыв крестообразной связки колена. Тем не менее, похоже, игрок восстановится быстрее, чем ожидалось.

По информации Mundo Deportivo, "горожане" надеются, что футболист сможет вернуться к игре до конца сезона. Более того, "Манчестер Сити" может включить Родни в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.

Родни в текущем сезоне сыграл три матча - 156 минут.

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Манчестер Сити Родри
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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