Манчестер Сити может включить Родри в заявку на плей-офф ЛЧ - СМИ

В сентябре прошлого года опорник "Ман Сити" Родри получил серьезную травму - разрыв крестообразной связки колена. Тем не менее, похоже, игрок восстановится быстрее, чем ожидалось.

По информации Mundo Deportivo, "горожане" надеются, что футболист сможет вернуться к игре до конца сезона. Более того, "Манчестер Сити" может включить Родни в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.

Родни в текущем сезоне сыграл три матча - 156 минут.