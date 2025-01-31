Дэвид Кут об оскорблениях в адрес экс-тренера Ливерпуля: Жалею, что сказал те самые слова про Клоппа

Экс-арбитр АПЛ Дэвид Кут в интервью Sky Sports признался, что жалеет о сказанном в адрес экс-тренера "Ливерпуля".

В одном из видео Кут упоминал национальность Юргена Клоппа и это стало одним из осуждений. Экс-арбитр признался, что жалеет об этом

"Я утверждаю, что сказал то, чего не имел в виду, и это прилагательное, используемое в названии страны, откуда родом Юрген. Это не то, что я имел в виду, и не то, что я чувствую. Моя бабушка по маминой линии немка, и я действительно сожалею об использовании, я сожалею обо всем, что я сказал, но я особенно сожалею об использовании этих слов", - заявил Кут.

Напомним, что 11 ноября 2024 года в сети появилось видео на котором Дэвид Кут делает унизительные комментарии в адрес "Ливерпуля" и экс-тренера Юргена Клоппа. В этот же день судейский корпус PGMOL отстранил Кута от обязанностей.