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Дэвид Кут об оскорблениях в адрес экс-тренера Ливерпуля: Жалею, что сказал те самые слова про Клоппа

Англия

Хорошо, что хоть извинился

Дэвид Кут об оскорблениях в адрес экс-тренера Ливерпуля: Жалею, что сказал те самые слова про Клоппа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-арбитр АПЛ Дэвид Кут в интервью Sky Sports признался, что жалеет о сказанном в адрес экс-тренера "Ливерпуля".

В одном из видео Кут упоминал национальность Юргена Клоппа и это стало одним из осуждений. Экс-арбитр признался, что жалеет об этом

"Я утверждаю, что сказал то, чего не имел в виду, и это прилагательное, используемое в названии страны, откуда родом Юрген. Это не то, что я имел в виду, и не то, что я чувствую.

Моя бабушка по маминой линии немка, и я действительно сожалею об использовании, я сожалею обо всем, что я сказал, но я особенно сожалею об использовании этих слов", - заявил Кут.

Напомним, что 11 ноября 2024 года в сети появилось видео на котором Дэвид Кут делает унизительные комментарии в адрес "Ливерпуля" и экс-тренера Юргена Клоппа. В этот же день судейский корпус PGMOL отстранил Кута от обязанностей.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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