Аморим - о выходе в 1/8 финала Лиги Европы: Это огромное достижение для нас

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в матче с "ФКСБ" (0:2) и выход в плей-офф Лиги Европы.

"Это очень важная победа для нас. Теперь мы будем готовиться к следующей стадии в Лиге Европы, что является огромным достижением. Но сейчас мы сосредоточены на нашем следующем матче в АПЛ. Для наших игроков в раздевалке этот результат принес облегчение, команда расслаблена в хорошем смысле, поэтому мы хотим развить этот успех в следующих играх".

"Сегодня мы играли достаточно хорошо. У нас было больше пространства с Кобби Мейном между линиями и Алехандро Гарначо и Амадом Диалло впереди на флангах. Я считаю, что Кобби прекрасно проявил себя на другой для него позиции, у него было больше свободы, он показал, что способен изменить игру", — добавил Аморим

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Отметим, что "Манчестер Юнайтед" занял третье место в общей турнирной таблице Лиги Европы, набрав 18 очков и став единственной командой в этом турнире, которая не проиграла ни одного матча во время этапа лиги.